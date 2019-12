Brescia Atalanta: l’importanza offensiva di Pasalic

I gol di Pasalic contro il Brescia espriono l’importanza del giocatore croato per l’Atalanta. Soprattutto quando manca Zapata

Muriel ha caratteristiche molto diverse da Duvan Zapata. Dà meno peso in avanti, non riesce a essere un riferimento pericoloso dentro l’area come il compagno. Ciò si vede quando l’Atalanta affronta avversari bassi, che si chiudono.

Di conseguenza, gli inserimenti di Pasalic sono determinanti, altrimenti l’area sarebbe sguarnita sui cross. Il croato ha un ottimo senso dell’inserimento, è bravissimo a riempire il centro dell’attacco. Il primo gol contro il Brescia ne è un esempio. Da notare che in teoria Pasalic è uno dei due mediani, di conseguenza vedere un inserimento di questo tipo è tutt’altro che scontato.