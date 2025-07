Il Brescia escluso dalla Serie C! La fine di una storia lunga 114 anni. Il comunicato ufficiale della FIGC svela i dettagli finanziari e le inadempienze che hanno portato alla decisione shock

La decisione ufficiale della Figc sull’esclusione del Brescia dalla Serie C, con il club lombardo che dovrà ripartire dai dilettanti

La Federcalcio ha emesso la sentenza: dopo 114 anni di storia, il Brescia Calcio è fuori dal calcio professionistico. Una notizia drammatica che segna la fine di un’era per uno dei club più antichi e ricchi di tradizione d’Italia. La decisione, formalizzata in un duro comunicato, è la conseguenza della “non concessione della licenza nazionale 2025/2026” e della “conseguente non ammissione al campionato di Serie C“. Si chiude così, nel modo più amaro, un lungo periodo di difficoltà finanziarie sotto la gestione del patron Massimo Cellino.

Le motivazioni della FIGC sono nette e circostanziate. La società non ha solo accumulato un conteggio di debiti e stipendi non pagati, ma non ha nemmeno ottemperato agli adempimenti minimi per l’iscrizione. Come si legge nella nota, alla data del 27 maggio, il Brescia non aveva versato la tassa di iscrizione al campionato né depositato la garanzia richiesta di 350mila euro. Inadempienze che hanno reso impossibile la concessione della licenza, in quanto il club «non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari».

Per la città e i tifosi è un colpo al cuore. La maglia con la “V” bianca sul petto, indossata in passato da campioni come Roberto Baggio, Andrea Pirlo e Gheorghe Hagi, scompare dal calcio che conta. Il verdetto attuale costringe il club a ripartire, se possibile, dalle categorie dilettantistiche, un umiliante reset per una piazza che ha vissuto la Serie A e ha scritto pagine importanti del calcio italiano. La fine di un’epoca, sancita da un fallimento sportivo e gestionale che lascia una ferita profonda in tutto il movimento calcistico nazionale.