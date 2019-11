Brescia, Grosso: «Balotelli sarà protagonista quando avrà voglia»

Fabio Grosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport della brutta sconfitta rimediata dal suo Brescia contro la Roma

Non può essere felice Fabio Grosso per quanto fatto vedere dal Brescia contro la Roma all’Olimpico. Le Rondinelle hanno perso per 3-0 senza riuscire a reagire dopo il vantaggio giallorosso. Le parole del tecnico dei lombardi a Sky.

RIPRESA – «Il fatto di cedere non è stata la cosa positiva della giornata, soprattutto dopo aver disputato un primo tempo interessante. Poi abbiamo commesso un’ingenuità clamorosa sul primo gol, da quel momento è successo quello che non doveva accadere. Dobbiamo riuscire a rimanere dentro e non lasciare le partite, nel tempo avremo le occasioni per fare i punti per raggiungere l’obiettivo»

BALOTELLI – «Io sono l’allenatore di questa squadra e conosco il percorso. Questa squadra è venuta su con grandissimo entusiasmo, si è affacciata a questa università calcistica. Sono arrivate le sconfitte, ti levano qualche certezza e in questo momento ha perso un briciolo di fiducia. Il mio lavoro è farli tornare in campo spensierati. Le qualità le possiamo avere dentro. Continueremo sempre a parlare di Mario, fa notizia. Io ci ho parlato all’inizio, ha le caratteristiche per essere protagonista solo se ha voglia ed entusiasmo. Ha tante qualità che non è mai riuscito ad esprimere»