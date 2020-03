Brescia, lettera alla Lega di Serie A: «Possibile azione risarcitoria»

Il Brescia ha inviato una lettera di diffida alla Lega Serie A dopo il caos rinvio delle gare a porte chiuse della 26ª giornata

Il Brescia avrebbe dovuto affrontare il Sassuolo nella 26ª giornata di Serie A ma è stata una di quelle squadre che si è vista rinviare al 13 maggio la propria sfida.

Per questo motivo, come riporta l’ANSA, il club di Cellino ha inviato una lettera di diffida alla Lega di Serie A chiedendo che i recuperi siano fissati in date più prossime rispetto al 13 maggio. Nel testo si legge che «Le Rondinelle si riservano ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate».