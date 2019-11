Brescia: l’intensità di Donnarumma in non possesso

Donarumma, attaccante del Brescia, è la punta che in Serie A vince più contrasti. E’ molto generoso in fase di non possesso

Nonostante un avvio incoraggiante, la stagione del Brescia si sta rivelando estremamente complicata. Per il momento, il capocannoniere della squadra è Alfredo Donnarumma, che fin qui ha realizzato 4 reti.

Alla sua prima stagione in Serie A, l’attaccante campano sta dimostrando un’intensità fuori dal comune anche in fase di non possesso. Una statistica rilevante: è la punta del campionato che prova e vince più contrasti, ben 1.7 tackle ogni 90′. Insomma, compie un lavoro generoso anche quando il Brescia non ha la palla.