Bressan e quel curioso aneddoto su Allegri: «Mi portò a scommettere sui cavalli. Ci raccontò anche la storia di quando non si presentò all’altare...»

Bressan e quell’aneddoto su Massimiliano Allegri: «Mi portò a scommettere sui cavalli. Ci raccontò anche quando non si presentò all’altare…»
Mauro Bressan, ex centrocampista ricordato per la straordinaria rovesciata realizzata contro il Barcellona il 2 novembre 1999, un gesto tecnico entrato di diritto nella memoria collettiva del calcio italiano, torna a parlare di sé e della sua carriera.
In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Bressan ripercorre quella notte magica e racconta aneddoti e riflessioni sul suo percorso da calciatore, offrendo uno sguardo personale su un episodio che ha segnato indelebilmente la sua storia sportiva. Le parole su Allegri:
ALLEGRI – «Mi portò a scommettere sui cavalli: li conosceva tutti. E ci raccontò anche la storia di quando non si presentò all’altare il giorno del suo matrimonio. Quando gli chiedemmo come mai lui spiazzò tutti: “A me non andava più di sposarmi”».
