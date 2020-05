Bressan: «Batistuta ha fatto delle cose impressionanti»

Mauro Bressan racconta la stagione passata alla Fiorentina insieme a Batistuta: ecco l’istantanea dell’ex grande centravanti

BATISTUTA – «Io ci ho giocato un solo anno, poi lui ha pensato bene di andare alla Roma a vincere lo Scudetto. Nel girone d’andata non mi aveva tanto sorpreso, perchè era tormentato dai problemi alle caviglie e alle ginocchia ed aveva avuto anche un infortunio muscolare. Giocava non essendo al massimo, quindi non lo vedevo con la sua solita forza. Poi nel girone di ritorno era totalmente un altro giocatore, ed ho potuto ammirarlo da vicino. Ha fatto delle cose impressionanti: bastava mettere il cross e lui arrivava sempre prima, aveva un senso del gol spaventoso. Lo dice anche Totti: Batistuta aveva un’abilità straordinaria nell’aprire i varchi in attacco».