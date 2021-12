Bressan: «L’Inter è la squadra più in forma, ha smentito gli scettici»

Inter Cagliari, l’ex centrocampista dei sardi Mauro Bressan parla in esclusiva ai microfoni di InterNews24. Dal pensiero su Inzaghi alla corsa per il titolo, il calciatore che vestì anche la maglia della Fiorentina spiega le proprie opinioni

Un centrocampista di tutto rispetto, divenuto celebre anche per una rovesciata consegnata alla storia in un Fiorentina Barcellona. Mauro Bressan non si nasconde mai quando c’è da parlare di calcio e visto che il suo curriculum presenta anche un passato nel Cagliari, la redazione di InterNews24 ha voluto intervistare in esclusiva l’ex calciatore:

Mauro, ad inizio stagione sei stato uno dei pochi a scommettere sull’Inter nonostante le pesanti cessioni…

«Sono andato controcorrente, in tanti erano scettici per questo cambio di allenatore. Via Conte, Hakimi e Lukaku, io dissi che secondo me i calciatori rimasti avrebbero fatto valere il loro senso di rivalsa. Il loro orgoglio si è fatto valere ed unito all’apporto di giocatori come Calhanoglu e le idee di Inzaghi hanno confermato questo. Io ho visto le due partite dell’Inter e gioca veramente bene, ha fatto due azioni meravigliosi, mi vengono in mente quelle di Roma. E’ una squadra che comanda il gioco e i calciatori sembrano avere energie senza fine, penso a Brozovic e Perisic. In questo momento è la squadra più in forma».