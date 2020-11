Bruno Pizzul ricorda Maradona: «Con lui vissuti momenti indelebili»

Bruno Pizzul ha ricordato la leggenda di Diego Armando Maradona

Bruno Pizzul, storico telecronista e giornalista italiano, parlando ai microfoni di Mattino Cinque ha voluto ricordare Diego Armando Maradona.

«Diego aveva questa singolare capacità di far sentire a proprio agio chiunque incontrava. Ho vissuto momenti indelebili con lui come nella notte di Stoccarda. Io più che la partita ricordo che Stoccarda, città seriosa, è stata trasformata dai tifosi napoletani emigrati in una festosa Fuorigrotta. E lui ringraziò chiunque incontrava quella sera. Italia-Argentina? Fu dolorosa per tutti, soprattutto per lui che poi perde la finale a Milano. I fischi furono davvero dolorosi per il fatto che Italia e Argentina sono fraternamente legati. È la sua immagine, la sua personale contrapposizione tra forza e fragilità».