Buchanan lascia l'Inter, ma la vera notizia è la cifra che incassa il club… Ufficiale il suo passaggio al Villarreal a titolo definitivo. Ecco i dettagli economici di un'operazione che garantisce ai nerazzurri una plusvalenza - Calcio News 24

Buchanan lascia l’Inter: il punto sull’incasso nerazzurro e l’ulteriore plusvalenza milanese

Un’avventura breve, mai veramente decollata, che si chiude con un bilancio positivo per le casse dell’Inter. Il club nerazzurro ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Tajon Buchanan al Villarreal. L’esterno canadese, classe 1999, torna così in Spagna, dove aveva già trascorso l’ultima stagione in prestito, convincendo il “Sottomarino Giallo” a investire su di lui.

Per l’Inter, si tratta di un’operazione finanziariamente intelligente, che trasforma un giocatore mai entrato a pieno nei meccanismi della squadra in una preziosa plusvalenza.

Arrivato nel gennaio 2024 dal Club Brugge per oltre 7 milioni di euro, Buchanan non è mai riuscito a conquistarsi la fiducia necessaria per ritagliarsi un ruolo da protagonista. Le sue doti di velocità e dribbling non sono mai state in discussione, ma la sua integrazione tattica nel sistema di gioco nerazzurro è sempre apparsa complessa. La cessione in prestito al Villarreal si è rivelata la soluzione ideale, permettendo al giocatore di mettersi in mostra in un campionato adatto alle sue caratteristiche.

Ora il trasferimento è diventato permanente. Come riportato dalla stampa sportiva, l’operazione si è chiusa sulla base di 9 milioni di euro, con l’Inter che si è assicurata anche un 20% sulla futura rivendita. Dal punto di vista contabile, l’affare è un successo per la dirigenza di viale della Liberazione. Con un valore a bilancio del giocatore sceso a circa 4,9 milioni, la cessione a 9 milioni genera una plusvalenza netta di 4,1 milioni di euro.

A questa cifra si aggiunge il risparmio su ingaggio e ammortamento, portando l’effetto positivo complessivo sul bilancio 2025/26 a oltre 6 milioni. Un’uscita che soddisfa tutti: Buchanan trova la continuità in un club che crede in lui, e l’Inter ottiene le risorse per finanziare le prossime mosse di mercato.