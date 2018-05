Gianluigi Buffon si ritirerà domani dopo Juventus-Verona, ma attenzione alle voci di calciomercato: sembra che lo voglia una società tra le grandi d’Europa

Juventus-Verona è la partita in cui i bianconeri celebrano il settimo Scudetto di fila e non solo, sarà anche l’ultima in Serie A di Gigi Buffon. Si è parlato molto del suo ritiro, che probabilmente avverrà in maniera ufficiale solo dopo le sfide della Nazionale, ma attenzione alle voci in arrivo dal mercato. Secondo quanto raccontato da Bruno Longhi ci sarebbe la possibilità per il portiere di continuare a giocare in una tra le grandi società d’Europa. Real Madrid o Liverpool o Paris Saint Germain sono alcune tra le squadre che potrebbero fare la corsa per il toscano. A tutte e tre serve un portiere per la prossima stagione (non a caso il PSG segue pure Gianluigi Donnarumma) e un profilo come quello di Buffon sarebbe davvero l’ideale.

Per quanto siano interessanti, queste voci di mercato sono piuttosto prive di riscontro. Il Real, il Liverpool e il PSG stanno cercando un portiere – e come loro anche altre grandi in Europa – ma non è su Buffon che hanno puntato il loro mirino. L’impressione è che il numero uno della Juventus possa davvero appendere i guanti al chiodo e iniziare una nuova carriera da luglio in avanti. Rimane da capire che cosa farà “da grande”, ma un trasferimento è da escludere. Nel calciomercato non bisogna mai dire mai, questo è vero, ma pare che anche lo stesso Buffon non abbia intenzione di continuare a giocare altrove. Il suo cuore è bianconero e vuole finire con la maglia con cui ha vinto tutto in Italia. Domani giocherà la sua ultima sfida in bianconero, poi ci sarà la Nazionale e poi una nuova vita. Una nuova vita che sarà quasi sicuramente lontano dal calcio giocato.