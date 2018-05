Milan e PSG stanno pensando a un clamoroso scambio di calciomercato Cavani-Donnarumma. Le ultimissime notizie

Gigio Donnarumma è destinato a lasciare il Milan. Il portiere classe 1999 di proprietà dei rossoneri ormai sembra aver preso una decisione. L’estremo difensore in estate ha scelto di rinnovare il suo contratto con i rossoneri per 4 anni ma la prima annata non è stata del tutto positiva. Restano negli occhi le grandi parate, come ad esempio quella capolavoro su Milik, ma anche gli errori in finale di Coppa Italia, i dollari dei tifosi milanisti e tante altre cose negative. Il portiere è corteggiato dal PSG e secondo Tuttosport Milan e Paris starebbero pensando allo scambio Cavani-Donnarumma.

Il Milan vorrebbe ottenere 70 milioni di euro dalla partenza dell’estremo difensore classe 1999 mentre Mino Raiola, dopo una stagione altalenante, ritiene che il cartellino valga non più di 30 milioni di euro. Il PSG potrebbe mettere tutti d’accordo offrendo Edinson Cavani. Il Matador, 31 anni sul groppone, risolverebbe il problema del bomber ai rossoneri e darebbe un nuovo portiere ai parigini. Cavani, per limiti d’età, non può valere più di 50 milioni di euro ma il nodo è l’ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione. Il giocatore non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Italia e i tifosi rossoneri possono sognare un clamoroso scambio di mercato tra Cavani e Donnarumma.