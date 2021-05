Buffon Genoa, l’agente: «Nessuno ha chiamato. Questo il suo futuro»

Gigi Buffon a fine stagione lascerà la Juventus: ecco le parole di Silvano Martina, agente del portiere, sul suo futuro

Silvano Martina, agente di Buffon, ha parlato del futuro del portiere a Telenord.

«Le notizie che sono uscite sui club stranieri interessati a Buffon non sono vere. Al momento non ho sentito nessuno dal Genoa per Gigi. Fare il portiere al Grifone necessita in primis una difesa forte. Buffon finirà la sua carriera da calciatore se non arriveranno proposte stimolanti».

