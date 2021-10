Buffon Lazio, l'agente: «I biancocelesti lo volevano. Poi...»

Silvano Martina, agente di Gianluigi Buffon, ha svelato un retroscena riguardo il possibile passaggio del portiere alla Lazio

Intervistato dal Messaggero, Silvano Martina, procuratore di Buffon, ha svelato un retroscena riguardo il possibile passaggio del portiere alla Lazio in due occasioni:

PRIMI ANNI 2000 – «Sicuramente lo volevano ai tempi di Zoff».

POST JUVE – «Nel 2020, prima di prendere Reina, ogni tanto con Tare ci scherzavamo su. Ma si è trattato solo di una suggestione».

OBIETTIVI – «A Parma sta facendo bene, non vedo responsabilità sui gol, anche se nessuno è contento dei risultati. Speravano di avere dei punti in più. Il campionato comunque è lungo e c’è tempo per risalire la classifica».