Buffon, mancata squalifica per bestemmia? La Procura non ha ricevuto materiale in merito

Buffon, ramanzina a Portanova con rischio squalifica. La ricostruzione di quanto avvenuto nel secondo tempo Parma-Juve

Nessuna squalifica per Gianluigi Buffon dopo quanto accaduto in Parma-Juve. Il portiere era stato additato di presunta espressione blasfema, captata dai microfoni posti a bordocampo.

«Porta, mi interessa vederti correre e restare lì (e qui la presunta bestemmia, ndr) a soffrire. Del resto non me ne frega un c***o…», questa sarebbe la frase pronunciata dal portiere bianconero intento a riprendere il compagno Portanova. Il Giudice Sportivo non ha però ricevuto dalla Procura alcun materiale per approfondire la dinamica dell’accaduto, pertanto non ha preso alcun provvedimento disciplinare.