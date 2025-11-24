Buffon non ha dubbi: «La Juve sta cercando di ritrovare uno zoccolo duro. Spalletti la scelta migliore». Le dichiarazioni

Buffon torna a parlare dei bianconeri: «La Juve sta cercando di ritrovare uno zoccolo duro. Spalletti la scelta migliore dopo Tudor»

Gigi Buffon ospite a Fuoriclasse su DAZN: le parole della leggenda bianconera e capo delegazione azzurra. Ecco un estratto:

COSA NON HA FUNZIONATO ALLA JUVE – «Per sapere perfettamente uno dovrebbe essere dentro e vivere la quotidianità. Da fuori mi viene da pensare che nel momento in cui finisce un ciclo e van via tantissime persone, giocatori e dirigenti, c’è un tempo fisiologico in cui tu arranchi perché devi ritrovare quelle persone. E non è facile. La Juve sta cercando di ritrovare uno zoccolo duro per poi metterci vicino cosa serve per arrivare alla vittoria».

SPALLETTI – «È stato la scelta migliore quando han deciso di esonerare Tudor. Mi sarebbe piaciuto vederlo dall’inizio Luciano, perché un mese di ritiro sarebbe stato importante, anche in ottica mercato. Sul fatto che uno come lui vada seguito e possa diventare punto fermo non ho dubbi».

COMUNICAZIONE POST SCONFITTA CON IL REAL MADRID – «In quel momento dovevano dire così, per smorzare le polemiche e ricreare fiducia nell’ambiente. Ma dentro di loro, con Giorgio e le persone che son lì, ogni sconfitta è un qualcosa che ti logora dentro»

