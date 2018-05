Si parla di Buffon PSG di nuovo, le ultime di calciomercato lo danno lontano dalla Juventus: eppure per Al Khelaifi non sembra esserci nulla…

Si continua a parlare di Gianluigi Buffon al Paris Saint Germain. Il portiere ha salutato la Juventus ieri in un Allianz Stadium colmo di commozione, da oggi si apre un nuovo capitolo della sua carriera (vedi: Juventus-Verona, Buffon saluta i bianconeri: tifosi e compagni commossi – VIDEO). Smetterà di giocare? Andrà via dal calcio italiano? Chi lo sa, intanto crescono le voci che vogliono Buffon titolare a Parigi. Eppure Nasser Al Khelaifi, patron del PSG, non sembra voler svelare troppo sulla possibile trattativa. Sì, Buffon piace, ma al momento il PSG ha in rosa Alphonse Areola, che sta facendo il portiere titolare e sta avendo un ottimo rendimento. Parlando con i media francesi, Al Khelaifi non ha smentito l’interesse per Gigi Buffon, ma comunque ha ribadito che i parigini un portiere lo hanno già.

«Buffon è un portiere fantastico. Ma il nostro titolare è Alphonse Areola e lo sarà anche per la prossima stagione. Se il Psg cerca un portiere e se Buffon è una possibilità? Non penserete mica che io mi metta a dire quali giocatori seguiamo? Adesso noi abbiamo Areola, il nostro numero uno anche per il prossimo anno. Buffon è uno carismatico ed è anche un gran signore, è il portiere che tutte le squadre vorrebbero» è quanto ha detto Al Khelaifi a L’Equipe. In questa stagione Areola è stato titolare quasi inamovibile: ha giocato trentatré partite in Ligue One, ne ha fatte otto in Champions League e ha lasciato spazio al secondo solamente in Coppa di Francia (in cui ha comunque disputato un match) e in Coppa di Lega. Conta pure una presenza in Supercoppa. La bella stagione è valsa a Areola anche la convocazione con la Francia per i Mondiali in Russia, anche se il titolare sarà Hugo Lloris.