Buffon ricorda Vialli: «Sei stato un gigante, così in campo come nella vita»

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato di Gianluca Vialli attraverso i propri profili social. Le dichiarazioni

Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato di Gianluca Vialli attraverso i propri profili social.

PAROLE – «Non è semplice trovare le parole in questo momento. Sei stato un gigante, così in campo come nella vita. Hai lottato fino alla fine a testa alta con una dignità unica. Il vuoto che lasci è immenso».