Buffon vota Milan per lo scudetto: «Ma solo per gli scontri diretti»

Buffon: «Milan favorito per lo scudetto, ma solo per lo scontro diretto». Le parole del portiere del Parma

Gigi Buffon analizza a La Gazzetta dello Sport il duello scudetto tra Milan e Inter.

FAVORITA – «La favorita ad oggi è il Milan, ma solo ed esclusivamente per lo scontro diretto a favore: può permettersi di pareggiare una partita, non è poco».

UOMINI DECISIVI – «Punto su un tris per ciascuna delle due squadre. Maignan, Ibrahimovic e Pioli sono i tre uomini che possono decidere lo scudetto in casa rossonera. Per l’Inter dico Handanovic, Brozovic e Inzaghi».

VERONA – «Sarà anche per la storia che ci riporta alla fatal Verona, ma se c’è una partita delicatissima è quella che il Milan giocherà domenica al Bentegodi. Se i rossoneri supereranno lo scoglio, anche pareggiando, penso che potranno arrivare a dama».