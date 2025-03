Bundesliga, esonerato Rose. Il dg: «Creduto in lui, ma senza risultati». L’annuncio ufficiale del Lipsia

Fa rumore nel calcio tedesco l’esonero dell’allenatore del Lipsia Marco Rose. Il Dg: «Creduto in lui, ma senza risultati»

Fatale la sconfitta in casa del Borussia Monchengladbach per Rose. Il Lipsia ha infatti annunciato con un comunicato che il tecnico è stato sollevato dal proprio incarico.

«È stato sollevato dalle sue funzioni di allenatore del RB Lipsia con effetto immediato. Anche il suo staff tecnico, composto da Alexander Zickler, Marco Kurth e Frank Geideck, ha lasciato il club, insieme a Frank Aehlig (responsabile del calcio della prima squadra)» si legge nel comunicato.

Duro il Dg Schafer: «Abbiamo creduto nella nostra collaborazione con Marco e il suo staff per molto tempo e, fino ad ora, abbiamo cercato in ogni modo di invertire la rotta insieme. Considerato l’andamento e la continua mancanza di risultati, siamo tutti fermamente convinti che sia necessario un nuovo impulso per il resto della stagione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Vogliamo ringraziare Marco e il suo staff per i due anni e mezzo trascorsi insieme, per i successi che abbiamo ottenuto e per il loro impegno verso il club»