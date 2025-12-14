Bundesliga, i risultati del sabato: torna a vincere il Leverkusen! Il Wolfsburg ferma il Gladbach, bene anche Eintracht, St. Pauli e Hoffenheim. Il recap della 14a giornata

Bundesliga, i risultati del sabato: torna a vincere il Leverkusen, vincono anche Wolfsburg, Eintracht, St. Pauli e Hoffenheim. Il recap della 14a giornata

Senza Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia, quest’ultima scesa in campo venerdì in casa dell’Union Berlino, dove è stata sconfitta 3-1, è il Bayer Leverkusen a prendersi la scena della 14ª giornata di Bundesliga.

Le Aspirine, dopo due sconfitte consecutive, tornano alla vittoria in campionato nel successo interno per 2-0 contro il Colonia, firmato da Terrier e Andrich, che nella ripresa, in appena sei minuti, sigillano l’incontro e riportano al 4° posto in classifica la squadra di Hjulmand.

Il Leverkusen aggancia così l’Hoffenheim, che alle 15.30 supera 4-1 l’Amburgo in casa. Padroni di casa dilaganti sin dalle prime battute: dopo 8 minuti Promel fa 1-0, poi Kabak raddoppia alla mezz’ora, mandando le squadre al riposo sul 2-0. Nella ripresa ancora Hoffenheim protagonista, prima con Lemperle al 65’, poi con Asllani al 72’ per il 4-0. All’82’ Philippe trova il gol della bandiera per l’Amburgo, prima di fallire al 91’ il calcio di rigore del possibile 4-2, calciando fuori.

Dall’Amburgo ad Amburgo, perché torna al successo il St. Pauli, che in casa supera 2-1 l’Heidenheim e conquista l’aggancio alla zona play-out, proprio ai danni dei rivali, con 11 punti in classifica. I padroni di casa passano in vantaggio con Kaars dopo 35 minuti, ma restano in dieci uomini a fine primo tempo per l’espulsione di Smith, che ferma una chiara occasione da rete. Nella ripresa, però, al 53’ arriva subito il raddoppio con la doppietta dell’attaccante olandese. Pieringer accorcia al 64’, ma nonostante il dominio territoriale e l’uomo in più, gli ospiti non riescono a trovare il pareggio.

Successo importante per il St. Pauli anche grazie all’Eintracht Francoforte, che ferma a 13 punti l’Augusta con il gol di Doan al 68’. Una vittoria che porta momentaneamente il Francoforte al 6° posto, in attesa dello Stoccarda, in una lotta avvincente tra zona Champions e zona Europa League.

Nel centro della classifica, vittoria pesante del Wolfsburg, che in casa del Borussia Mönchengladbach si impone 3-1. Match deciso interamente nel primo tempo, con Wimmer che porta avanti gli ospiti dopo 4 minuti e il VAR che convalida l’autorete di Koulierakis al 23’ per l’1-1 momentaneo dei padroni di casa. Il Wolfsburg, però, torna subito avanti: prima Amoura firma il 2-1 alla mezz’ora, poi al 34’ la doppietta di Wimmer chiude definitivamente l’incontro.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie calcio estero