Bundesliga, i risultati della 25ª giornata: clamoroso in Germania, falliscono tutte le big: nessuna vittoria tra le prime 9

Bayern Monaco, Leverkusen, Stoccarda, Friburgo, Lipsia e Wolfsburg: in attesa domani di Mainz, Eintracht e Borussia M’Gladbach oggi in Bundesliga falliscono tutte le big. Nel sabato della 25ª giornata nessuna trova la vittoria: il Wolfsburg non va oltre al pari con il St. Pauli, Friburgo e Lipsia finisono 0-0, lo Stoccarda pareggia in rimonta con l’Holstein Kiel, ma le vere sorprese sono bavaresi e aspirine: entrambe perdono in casa: i primi con il Bochum, i secondi con l’Augbburg.

Wolfsburg-St. Pauli 1-1 (38′ Van der Heyden, 70′ Amoura rig. [WB])

Bayern Monaco-Bochum 2-3 (14′ Guerreiro, 28′ Guerreiro, 31′ Medic [B], 51′ Sissoko [B], 71′ Bero [B])

Holstein Kiel-Stoccarda 2-2 (15′ Leweling, 30′ 46′ Skrzybski [HK], 55′ Demirovic)

Borussia Dortmund-Augsburg 0-1 (23′ Gouweleeuw)

Bayer Leverkusen-Werder Brema 0-2 (7′ Schmid, 90+4′ Njinmah)

Friburgo-Lipisia 0-0