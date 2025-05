Bundesliga, i risultati della 33ª giornata: il Borussia Dortmund batte il Bayer Leverkusen e rimane in corsa per il quarto posto; St Pauli vicino alla salvezza

Il Borussia Dortmund è ancora in corsa per la Champions League: a 90′ dalla fine della Bundesliga, i gialloneri battono il Bayer Leverkusen e rimangono in corsa dietro al Friburgo, con un solo punto a distanziarli e un calendario a favore della squadra di Kovac: per il BVB il già retrocesso Holstein Kiel, mentre il Friburgo dovrà vedersela con il Mainz, che deve vincere per confermare la qualificazione alla prossima Conference League. In zona salvezza invece un punto d’oro per il St Pauli, che la prossima settimana può permettersi anche un pareggio contro il Bochum – già retrocesso – per salvarsi.

Bayer Leverkusen-Borussia Dortmund 2-4 (30′ Frimpong (BL), 33′ Brandt, 43′ Ryerson, 73′ Adeyemi, 77′ Guirassy, 90+2′ Hoffman [BL])

Eintracht-St. Pauli 2-2 (1′ Kristensen, 4′ Saliakas [SP], 15′ Guilavogoui [SP], 71′ Batshuayi)

Stoccarda-Augsburg 4-0 (8′ Karazor, 51′ Woltemade, 80′ Millot, 87′ Demirovic