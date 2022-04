Cabrini: «Addio Dybala? Non c’è da stupirsi. Scudetto? Allegri sincero»

Antonio Cabrini, ex terzino della Juve, ha commentato alcuni temi di attualità in casa bianconera: le sue dichiarazioni

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini ha fatto il punto sulla situazione in casa Juve.

MANCATO RINNOVO DYBALA – «Fa parte della scuola di pensiero che alla Juventus c’è sempre stata: quando si decide di abbassare i costi, quando ancor più di sempre serve tenere in equilibrio il comparto finanziario, beh, allora non c’è da stupirsi. Fra l’altro c’è un consiglio d’amministrazione al quale dare risposte, oltre alle immissioni di denaro, e tanto, che sono già state fatte. Ovvio che parliamo di un giocatore forte, ma a un certo punto è necessario fare delle scelte. E la Juve, certe scelte, le sa fare».

ALLEGRI NON CREDE ALLO SCUDETTO – «Penso che sia sincero. E che in fondo sia un pensiero coerente con l’annata che hanno fatto. E’ e sarà fondamentale per la Juventus entrare in Champions: anche perché, prosaicamente, sono soldini…».

JORGINHO – «Accidenti se andrebbe bene…: però ne servirebbero altri due di un certo calibro. Ah, due interni non da svezzare o aspettare: serve gente pronta subito, esperta. Semmai a Jorginho non farei tirare i rigori: battute a parte, il bonus-sfortuna dagli undici metri spero l’abbia esaurito…».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24