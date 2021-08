Cabrini: «Ronaldo via? Ecco chi dovrebbe prendere la Juve»

Antonio Cabrini entra nella discussione sul possibile addio di Cristiano Ronaldo: ecco le sue dichiarazioni

Antonio Cabrini, a La Gazzetta dello Sport, parla del possibile addio di Cristiano Ronaldo.

RONALDO VIA DALLA JUVE – «Questo è il momento in cui si rischia di scaricarsi reciprocamente le colpe. Io dico: se Ronaldo vuole andare, può essere controproducente tenerlo. E soprattutto, lui faccia un po’ di chiarezza col club. Dica “voglio andare via” oppure “troviamo un compromesso”».

LASCIAR ANDARE RONALDO – «Da un lato, ha segnato 100 gol dunque direi la Juve ci pensi cento volte prima di cederlo. Dall’altro, guardando carta identità e aspetto economico, penserei che Ronaldo si può cedere. Non è semplice, bisogna pensarci bene e non c’è una soluzione chiara».

SOSTITUTO – «Icardi a me non dispiace, ha vissuto un anno un po’ particolare ma ha il gol nel sangue. E il fatto che sia stato il capitano dell’Inter non può incidere così tanto. Forse non ha fatto benissimo a Parigi perché non si è trovato bene con i compagni… oppure perché il campionato francese non è per lui. Ma io sono convinto si potrebbe riscattare. Il mio nome però è Greizmann: a me piace, guadagna tanto ma non… quanto Cristiano. E ha un talento indiscutibile. Secondo me, se arrivasse alla Juventus, potrebbe tornare a fare bene, benissimo. In Italia il suo talento farebbe la differenza».