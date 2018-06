Calciomercato Roma, ecco il colpo Justin Kluivert: accordo raggiunto con l’Ajax, domani l’esterno offensivo sosterrà le visite mediche nella Capitale

E’ in arrivo il quarto colpo di mercato per la Roma targata Monchi. Dopo giorni di trattative, è arrivata la fumata bianca per Justin Kluivert: intesa con l’Ajax sulla base di 21 milioni di euro. L’esterno offensivo completerà il pacchetto avanzato a disposizione di Eusebio Di Francesco, con i giallorossi che hanno battuto la folta concorrenza per il gioiellino oranje…

Secondo quanto riporta Sportitalia, Kluivert tra domani e mercoledì 13 giugno 2018 sosterrà le visite mediche nella Capitale: nell’accordo con il club di Eredivisie è prevista anche una percentuale del 9% sull’eventuale rivendita del calciatore. Il classe 1999 metterà nero su bianco un contratto quinquennale con la Roma: attesa solo l’ufficialità.