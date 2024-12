Cafù analizza: «Emerson Royal ha potenzialità e capacità. Sulle due finali contro il Liverpool...»

Cafù ha parlato nel corso di un’intervista riguardo Milan Stella Rossa, la Champions League vinta col Liverpool, e molto altro

L’ex calciatore rossonero, Cafù ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale del Milan sulla prossima partita contro la Stella Rossa e non solo. Ecco un estratto della sua intervista:



IL RICORDO DI MILAN STELLA ROSSA – «E’ stata una partita bellissima, anzi tutte e due, sia quella a Milano che quella fuori. L’inizio di una grandissima stagione contro la Stella Rossa. Sapevamo che era una partita delicata e difficile, ma che dopo potevamo vincere e arrivare dove siamo arrivati».



L’ARRIVO AL MILAN – «Ero un ragazzo di esperienza con 36 anni, cercavo sempre di fare bene. A 36 anni mi sentivo proprio bene, era finito il Mondiale e mi sono buttato al 100% sul Milan. Dopo il Mondiale ho avuto 10 giorni di vacanza e ho cominciato ad allenarmi subito perché sapevamo di questa partita molto importante per il Milan».



LE DUE FINALI CONTRO IL LIVERPOOL – «Dopo quella persa nel 2005 abbiamo avuto l’opportunità di vincerla dopo 2 anni quasi con la stessa squadra e gli stessi giocatori. Vuol dire che avevamo la fiducia dell’allenatore e della società, molto importante. Da qualsiasi parte una squadra che perde una finale come quella che abbiamo perso avrebbe disfatto tutta la squadra. Invece no. Il mister aveva fiducia in noi e noi nel mister. E abbiamo detto a noi stessi che abbiamo la possibilità di vincere ancora la Champions. E abbiamo vinto 2 anni dopo».

