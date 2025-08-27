Cagliari, prosegue la preparazione per la sfida contro il Napoli! Oggi seduta al mattino: il report

Cagliari, va avanti la preparazione per la sfida contro il Napoli della prossima giornata di Serie A! Oggi seduta al mattino: il report

Il Cagliari intensifica la preparazione in vista della seconda giornata del campionato di Serie A 2025/26, che vedrà i rossoblù impegnati in una trasferta di prestigio contro il Napoli. La gara, in programma sabato 30 agosto alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, desiderose di dare continuità ai propri obiettivi stagionali.

Allenamenti mirati e concentrazione massima

Questa mattina la squadra sarda ha svolto una seduta ad alta intensità presso il centro sportivo di Assemini, focalizzandosi su aspetti tattici e sulla condizione atletica. Il tecnico Pisacane, allenatore con una carriera tutta da raccontare e noto per la sua capacità di motivare i gruppi, ha guidato il lavoro con attenzione ai dettagli, cercando di affinare i meccanismi difensivi e le transizioni offensive.

Il club ha pubblicato il consueto report giornaliero sul proprio sito ufficiale, sottolineando l’impegno e la coesione del gruppo. L’obiettivo dichiarato è quello di affrontare il Napoli con la giusta mentalità, cercando di ottenere i primi punti della stagione in un contesto difficile ma stimolante.

REPORT – «Nuova tappa di avvicinamento alla trasferta di Napoli, i rossoblù di mister Pisacane si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center in vista della gara di sabato 30 agosto (i biglietti per il Settore Ospiti). La seduta odierna è cominciata con dei lavori in palestra, poi la squadra si è spostata in campo per svolgere degli esercizi tecnici, accompagnati da una serie di gare a tema ed una partita giocata su spazi ridotti.

Regolarmente in gruppo il neo acquisto Marco Palestra, personalizzato per Leonardo Pavoletti.

Domani, giovedì 28, la squadra si ritroverà di nuovo al CRAI Sport Center al mattino: al termine dell’allenamento mister Pisacane incontrerà i media per presentare la sfida del “Maradona”. L’appuntamento è alle 12.30, in diretta streaming sul canale YouTube del Cagliari Calcio».