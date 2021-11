Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, ha commentato la vittoria ottenuta contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

VITTORIA – «Eravamo consapevoli che il periodo prima della sosta avremmo dovuto concluderlo con una vittoria. È stata una partita difficile ma ci portiamo a casa tre punti».

CHIUDERE PRIMA LE PARTITE – «Dobbiamo migliorare, abbiamo avuto tante occasioni per chiuderla prima. Siamo comunque stati sul pezzo».

SEGNARE FUORI CASA – «Un segreto? Non lo so. Ogni partita cerchiamo di dare il meglio. Siamo una buona squadra con delle belle idee. Ogni domenica per noi è un’occasione per migliorare. Dopo la sosta abbiamo altre partite importanti».

CLASSIFICA MARCATORI – «I gol per me sono importanti ma non mi interessa della classifica dei marcatori. Io faccio tutto per la squadra»