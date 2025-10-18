Cagliari Bologna, Italiano: «Avversario complicato. Su Immobile dico che...»

Cagliari Bologna: Italiano presenta la sfida della 7ª giornata di Serie A. Le parole del tecnico dei felsinei sulla sfida di domani

Vigilia di campionato per Cagliari Bologna, match valido per la settima giornata di Serie A 2025-2026. La sfida, in programma domani alle ore 15:00 alla Unipol Domus, promette emozioni e intensità. Alla vigilia, l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ha parlato in conferenza stampa analizzando le condizioni della squadra, gli infortuni e le insidie che attenderanno i rossoblù in terra sarda.

Le parole di Italiano prima di Cagliari Bologna

Il tecnico emiliano ha esordito parlando della scelta del portiere:

«Giocherà Ravaglia, perché è un ragazzo che ha lavorato tanto e merita la sua occasione. Skorupski è arrivato solo negli ultimi giorni, quindi è giusto dare fiducia a Federico. Sono tranquillo, so che farà bene».

Su Sulamana, uno dei nuovi arrivi, Italiano ha spiegato:

«È arrivato con un problema al collaterale, ma ora è completamente guarito. È un professionista serio, con grande entusiasmo e cultura del lavoro. Sono contento di averlo con noi».

Capitolo Immobile, ancora alle prese con il recupero:

«Sta iniziando a spingere e la prossima settimana potrebbe riaggregarsi al gruppo. Non vogliamo affrettare i tempi, ma appena sarà al top lo reinseriremo».

Il rispetto per il Cagliari di Pisacane

Parlando dell’avversario, Italiano ha sottolineato le difficoltà della trasferta:

«Il Cagliari in casa è sempre un avversario complicato. Alla Unipol Domus riesce a sfruttare la spinta del pubblico, e in questo inizio di stagione ha mostrato ottime cose. Conosco bene Pisacane, è un allenatore giovane ma preparato, con un grande futuro davanti a sé».

Le difficoltà fuori casa

Sul rendimento lontano dal Dall’Ara, l’allenatore del Bologna ha aggiunto:

«Fuori casa dobbiamo crescere in personalità e nella gestione dei momenti. Serve più malizia, più consapevolezza. Lo scorso anno proprio a Cagliari avevamo giocato una grande partita: dovremo ripetere quella prestazione, con la stessa mentalità».

La partita Cagliari Bologna sarà dunque un importante banco di prova per entrambe le squadre: il Cagliari cerca punti pesanti per risalire la classifica, mentre il Bologna vuole confermare le buone impressioni di questo avvio di stagione e dare continuità ai propri risultati. LEGGI ANCHE >>> Bologna, i convocati per il Cagliari: c’è un rientro per Italiano