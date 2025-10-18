Bologna, i convocati per il Cagliari: c’è un rientro per Italiano. L’unico assente nel fila felsinee è il lungodegente Ciro Immobile

È un sabato di vigilia e di concentrazione in casa Bologna. I felsinei hanno completato la seduta di rifinitura e sono pronti a partire per l’impegnativa trasferta alla Domus Arena, dove domani affronteranno il Cagliari in un match che promette equilibrio.

Al termine dell’allenamento, il tecnico Vincenzo Italiano ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Sono 26 i calciatoriche prenderanno parte alla spedizione in Sardegna, un numero che conferma come l’allenatore possa contare su un gruppo quasi al completo per questa delicata sfida. L’unica assenza, come ormai tristemente noto, è quella del lungo degente Ciro Immobile. L’attaccante prosegue il suo percorso riabilitativo e la sua mancanza continua a farsi sentire nel reparto offensivo rossoblù, ma Italiano ha imparato a disegnare soluzioni alternative.

Se l’attacco deve fare a meno del suo bomber, il centrocampo ritrova un tassello fondamentale. La notizia più importante della giornata è infatti la prima chiamata stagionale per il mediano Sulemana. Il giocatore, che ha lavorato duramente nelle ultime settimane per recuperare la migliore condizione, ha finalmente terminato il suo percorso personalizzato ed è rientrato stabilmente in gruppo. Il suo ritorno offre a Italiano un’opzione preziosa in termini di dinamismo e interdizione in mezzo al campo.

Per il resto, tutti i big della rosa hanno risposto presente. La squadra è attesa da un banco di prova importante per testare le proprie ambizioni su un campo storicamente ostico come quello cagliaritano.

Questa la lista completa dei 26 convocati:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski. Difensori: casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumì, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea. Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana. Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.