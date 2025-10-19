 Cagliari Bologna LIVE: sintesi, cronaca, moviola e tabellino
Cagliari Bologna 0-1 LIVE: Holm porta avanti gli ospiti

All’Unipol Domus il match valido per la 7ª giornata di Serie A Cagliari Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Cagliari Bologna, valevole per la 7ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

SEGUI QUI LA DIRETTA LIVE DI CAGLIARI-BOLOGNA

Ultime Notizie

