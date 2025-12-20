Cagliari, Caprile si racconta: «Bressan, che è stato uno dei mister dei portieri del Cagliari, un giorno mi prese da parte e mi disse...»

Caprile si racconta: il portiere del Cagliari ripercorre i suoi primi passi tra i pali nell’intervista. Le dichiarazioni

Elia Caprile, intervenuto ai microfoni di Rivista Undici, ha condiviso riflessioni significative sui suoi primi passi nel calcio professionistico. Di seguito le dichiarazioni dell’estremo difensore del Cagliari.

PAROLE – «Bressan, che è stato uno dei mister dei portieri del Cagliari, un giorno mi prese da parte e mi disse: ‘Eli devi decidere cosa fare da grande’. Era un periodo un poco particolare della mia vita, ero un adolescente, non giocavo, cominciavo ad uscire con gli amici, è stato il primo che mi ha di fronte ad un bivio: ‘Scegli se vuoi diventare un giocatore o un ragazzo che smette e farà un lavoro normale e, magari, sarà lì con un rimpianto di poter fare e non l’ha fatto.

Sai un portiere, che ha fatto tanta Serie B ed è stato al Chievo in A, e ti dice questa cosa qua, mi ha fatto vacillare. Da quel momento, anche se non stavo giocando, ho incominciato ad uscire meno, a stare più a casa, a mangiare, ad allenarmi con più concentrazione. Ho sempre ringraziato a Bressan, perché senza di lui non sarei mai stato un portiere di Serie A».

