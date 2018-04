Il Cagliari e la maledizione Ceppitelli: senza di lui la difesa cambia così

Allarme rosso in difesa per il Cagliari in vista della trasferta di Verona: Diegop Lopez dovrà fare a meno di Ceppitelli per squalifica. Le statistiche non mentono: senza il difensore per i rossoblu sono guai

La crisi perdurante, la classifica difficile e la zona retrocessione non troppo lontana: al Cagliari ultimamente non ne va bene una e, in vista della partita di domenica contro il Verona più che mai decisiva per gli esiti della stagione (gli scaligeri, in un momento se possibile ancora più difficile, occupano il penultimo posto in campionato), c’è anche un problema in più. Contro l’Hellas, infatti, non ci sarà Luca Ceppitelli: il difensore umbro è squalificato per aver ricevuto – in occasione della sconfitta rimediata dai suoi col Genoa – il quinto cartellino giallo in Serie A e non potrà prendere parte alla delicatissima trasferta scaligera. Diego Lopez sarà dunque costretto a cambiare per forza di cose l’assetto tattico del suo Cagliari: Ceppitelli è stato di fatto finora quasi sempre il perno centrale della difesa a tre rossoblu.

Solo quattro le partite da quando Lopez è tornato sulla panchina cagliaritana in cui Ceppitelli non è sceso in campo: contro Lazio e Fiorentina in casa e in trasferta contro Torino e Roma. In tutte e quattro le occasione – caso o non caso – i sardi hanno perso. Anche contro la Sampdoria poi, quando il centrale è partito titolare salvo poi chiedere il cambio per infortunio dopo pochissimi minuti di gioco, le cose non sono andate assai meglio (pareggio). Legittimo dunque ipotizzare un minimo di preoccupazione in casa Cagliari in vista della partita veronese: al posto di Ceppitelli, quando è stato possibile, finora al centro della difesa ha sempre giocato Marco Andreolli, ma in vista di domenica anche l’ex Inter sarà assente per squalifica. Per Lopez zero possibilità di scelta insomma, contro l’Hellas avrà soltanto tre difensori a disposizione: Filippo Romagna, Fabio Pisacane e Leandro Castan, con il primo favorito per occupare la posizione centrale.