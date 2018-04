Cagliari, Diego Lopez: «Bologna squadra compatta»

Le parole di Diego Lopez alla vigilia di Cagliari-Bologna, match valido per la 34esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Diego Lopez, tecnico del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato contro il Bologna di Donadoni. Queste le sue parole: «La settimana è passata in fretta, tra la preparazione della partita con l’Inter e quella di domani. A San Siro abbiamo fatto una brutta partita, non dobbiamo nasconderci. Abbiamo lavorato sugli errori, ma quella gara va lasciata alle spalle».

L’allenatore dei sardi continua: «Il match di domani è molto importante: dobbiamo affrontarlo con concentrazione e attenzione. Il Bologna è una squadra che va rispettata, molto compatta, ma noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Con partite così vicine bisogna lavorare sulla testa piuttosto che sulla preparazione fisica. Tre titolari di domani? Ceppitelli, Cigari e Pavoletti».