Cagliari, ecco Kouda: «Il sogno è esordire in prima squadra»

È arrivato nel pomeriggio il nuovo rinforzo del Cagliari classe 2002 Rachid Kouda. Ecco le parole del giovane ex Folgore Caratese

Con un volo partito alle ore 16:40 da Milano Linate, è arrivato a Cagliari il giovane Rachid Kouda, centrocampista ex Folgore Caratese.

Il classe 2002 si è detto pronto per iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera in terra sarda. Ecco le sue parole: «Contentissimo di essere qui a Cagliari. In campo già nel fine settimana? Speriamo, io sono pronto per questa nuova avventura, vediamo se ci sono le condizioni. Non ho ancora sentito nessuno della prima squadra. Il sogno è esordire in prima squadra e lavorerò tanto per riuscirci».