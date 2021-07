Cagliari, Giulini: «Il nuovo stadio è un passo importante per noi»

Conferenza stampa Giulini, le dichiarazioni del presidente del Cagliari sul nuovo stadio del club

Tommaso Giulini parla in conferenza stampa dalla Sardegna Arena che da oggi diventa Unipol Domus. Le dichiarazioni del presidente del Cagliari riprese ta tuttocagliari.net.

Dichiarazioni Tommaso Giulini

RIAPERTURA E NUOVO STADIO CON UNIPOL – «Il gruppo Unipol ha deciso di accompagnarci sia in questo percorso di riapertura, per noi é un nuovo inizio. Unipol ci accompagnerà nel percorso verso l’apertura del nuovo stadio. Oggi è una giornata storica per il Cagliari, un ulteriore mattoncino per costruire la nostra casa».

NUOVO STADIO – «Negli ultimi mesi abbiamo fatto passi importanti, voglio ringraziare il Presidente Solinas che si è esposto sul contributo di 30 Milioni per costruire lo stadio nuovo senza centro commerciale, in maniera tale da accelerare l’iter. Ci auguriamo che la progettazione possa terminare entro il 2021, per poter passare poi all’iter definitivo grazie al supporto di Unipol. Ci vorrà qualche mese per il bando internazionale del comune, quindi il vecchio Sant’Elia non verrà demolito prima di fine 2022-inizio 2023».

