Cagliari, infortunio Zappa: out contro Inter e Udinese. I tempi di recupero

Cagliari, stop per Zappa: il difensore salta due partite di Serie A. I dettagli sui tempi di rientro, le ultime

Il Cagliari si prepara a vivere una serata di grande calcio nella quinta giornata di Serie A 2025/2026. Domani, sabato 27 settembre, l’Unipol Domus ospiterà il big match tra i rossoblù e l’Inter, con fischio d’inizio alle ore 20:45. L’attesa è altissima, ma in casa sarda cresce la preoccupazione per le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave, in particolare del difensore Gabriele Zappa.

Infortunio Zappa: out contro l’Inter e in dubbio per l’Udinese

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Zappa – terzino destro classe 1999, noto per la sua corsa e duttilità – ha riportato un risentimento muscolare durante l’ultima gara di Coppa Italia. L’ex Pescara non sarà disponibile per la sfida contro i nerazzurri e rischia seriamente di saltare anche il successivo impegno contro l’Udinese.

Il tecnico Fabio Pisacane, ex difensore del Cagliari e oggi allenatore alla sua prima stagione in Serie A, dovrà quindi ridisegnare la linea difensiva. La speranza del club isolano è di recuperare il giocatore dopo la sosta, in vista della delicata trasferta contro il Bologna. L’assenza di Zappa rappresenta una tegola pesante, costringendo lo staff tecnico a individuare soluzioni alternative per garantire equilibrio sulla corsia destra.

La sfida tattica contro l’Inter di Chivu

Affrontare l’Inter rappresenta sempre un banco di prova di altissimo livello. I nerazzurri, guidati dal tecnico romeno Cristian Chivu – ex difensore centrale e bandiera interista, oggi allenatore con esperienza maturata nelle giovanili del club – arrivano in Sardegna con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica.

Il Cagliari, nonostante le defezioni, potrà contare sul sostegno del pubblico dell’Unipol Domus. Pisacane punterà su compattezza difensiva e rapide ripartenze per mettere in difficoltà una squadra costruita per lottare ai vertici. La chiave sarà trovare il giusto equilibrio tra solidità e capacità di sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari.

Obiettivo: punti pesanti per la salvezza

Per i rossoblù ogni partita è fondamentale nella corsa alla salvezza. La sfida contro l’Inter non sarà semplice, ma il Cagliari ha dimostrato di saper lottare con determinazione. Con o senza Zappa, la squadra isolana è pronta a dare battaglia per conquistare punti preziosi davanti al proprio pubblico.