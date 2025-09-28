Cagliari Inter, le dichiarazioni del tecnico Pisacane rossoblu nel post gara - Calcio News 24

Le dichiarazioni di Pisacane dopo quella che è stata la partita di Serie A Cagliari Inter

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Pisacane ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cagliari Inter di Serie A.

INFORTUNIO BELOTTI – «Speriamo che non sia nulla di grave. La salute di Andrea viene prima di tutto. E’ un giocatore importante, di cuore».

PARTITA – «Io sono soddisfatto perché la mia squadra ha dato tutto, resta quello che di buono dobbiamo prendere e ripartire. Di fronte avevamo una squadra allestita per affrontare tutte le competizioni, sono dei campioni in tutti i reparti. Faccio i complimenti all’Inter perché ha vinto meritatamente facendo una grandissima partita per cui, se non l’avessa fatta non lo so come sarebbe andata. Noi ci prendiamo lo spirito, la reazione, la disposizione in campo fino all’ultimo. Ci ha rispettato, ha fatto una grandissima gara ed è giusto complimentarsi perché hanno ottenuto i tre punti. Io mi concentrerei sul sistema adottato dall’inizio, pensavamo di fare una partita davanti alla nostra gente con atteggiamento e attitudine diversa. E’ normale che pagavamo un po’ i due trequartisti perché quando si alzavano i due trequartisti con Barella, Lautaro e Thuram, faticavamo a filtrare in campo, per cui siamo tornati poi a quello che ci aveva dato maggiore soddisfazione in queste partite avendo un vertice basso e magari alzando Folo dietro Esposito. Folo ha caratteristiche offensive che ci permettono di strappare, avere gamba. E’ cambiato il piano tattico, facevamo uscire le due mezze sui due centrali, i braccetti Bastoni e Akanji. ».