Cagliari, Jeda: «La sfida contro il Genoa andava vinta. La Juventus? I sardi hanno un vantaggio. Ecco quale”

Cagliari, Jeda in un’intervista ha fatto il punto sulla squadra sarda e si è proiettato anche sulla sfida contro i bianconeri del prossimo weekend

Intervista esclusiva ai microfoni di CagliariNews24.com per Jeda. L’ex attaccante del Cagliari ha fatto il punto sulla stagione dei sardi.

Il Cagliari ce la sta mettendo tutta nel cammino tortuoso della Serie A. Una parte della tifoseria afferma che il gioco ideato da Pisacane sia prettamente difensivo. Ha la medesima opinione o lo valuta più propositivo?

«Il gioco che mi è apparso nell’ultima partita non mi pare “difensivo”, anzi se fosse solo così, la squadra non avrebbe preso certi gol. A me piace, lo valuto molto propositivo; ciò che si deve cambiare è la mentalità. Parlando dell’ultima gara con il Genoa, dal mio punto di vista, è una di quelle da portare a casa. In certi momenti il ragionamento dovrebbe essere quello di difendere il risultato, però ho visto dei ragazzi che hanno giocato con qualità. Gli interpreti per fare un certo tipo di gioco ci sono! Pertanto, sfide come quella contro il Grifone bisognava vincerla, specie perché è una diretta concorrente. Dopo che si è disputata una buona partita, il risultato va concretizzato con i punti e con la vittoria, direi più maturità in questo caso».

Si avvicina la gara con la Juventus all’Allianz Stadium! Qual è il suo pronostico? Pensa che l’impegno europeo dei bianconeri possa condizionarli in qualche modo?

«E' uno di quei fattori che possono aiutare il Cagliari perché la Juventus deve ancora tornare dal Nord Europa! Oltre a ciò, non avranno avuto il tempo di riposarsi e di allenarsi bene, ma stiamo parlando di una grande squadra con ottimi giocatori e con un allenatore di grande esperienza. Sicuramente sa come gestire le forze e come preparare la partita, è chiaro che la Juve vista in Europa non è quella di un tempo. Penso che il Cagliari abbia tutte le possibilità, l'unica cosa è che arrivare là e giocare la gara di attesa rischi di più. La formazione sarda deve pensare a giocare una bella partita, divertendosi anche contro una grande squadra e cercare di pensare meno al risultato e più al "gioco". L'impegno in Champions dei bianconeri può essere, appunto, un fattore che può avvantaggiare in qualche maniera il Cagliari».