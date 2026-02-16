Cagliari, Pisacane svela: «Siamo tutti colpevoli. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me»

Cagliari, Pisacane analizza nel post partita della sfida di Serie A contro il Lecce: ecco le sue dichiarazioni a DAZN

Cagliari Lecce, terminata 0-2 è stato il posticipo della 25esima giornata di Serie A. Ecco nel post gara a Dazn le dichiarazioni del tecnico dei rossoblù , Fabio Pisacane :

ANALISI DELLA SCONFITTA – «Sicuramente quando si perde tante cose non sono andate. Penso che abbiamo offerto una prestazione non all’altezza. Ci dispiace perché avevamo la possibilità di mettere altro fieno in cascina. Siamo tutti colpevoli, è normale che quando si perde abbiamo sbagliato tutti. Non è colpa di uno o di due, è la colpa di tutti, a partire da me. Per cui non eravamo dei fenomeni due settimane fa e non ci dobbiamo deprimere adesso pensando che siamo diventati dei brocchi. Bisogna solo capire bene che il momento richiede attenzione, malizia, astuzia. E mi dispiace perché oggi la squadra è stata sicuramente frenetica, imprecisa e in certe situazioni topiche della gara non te lo puoi permettere».

ATTENZIONE E GIOVENTÙ – «Qui entro in gioco io, perché è normale che devo tenere questa attenzione alta. Ho cercato in settimana di far passare un messaggio importante, che è quello che non siamo ancora salvi. Dobbiamo assolutamente battagliare, avere quella fame che ci permette di arrivare all’obiettivo. E mi dispiace perché, come avevo detto in conferenza, dettagli e letture potevano fare la differenza questa sera e abbiamo perso la partita con due calci piazzati. Però, ripeto, al netto di questo, la squadra è stata frenetica, imprecisa e questo è quello che dobbiamo capire in fretta perché in alcune situazioni abbiamo avuto degli atteggiamenti un po’ sulle punte e una squadra come la nostra non se lo può permettere».

LOTTA SALVEZZA – «Come funziona? Funziona che quello che avevamo fatto di buono in questo momento si sta dimezzando, ma noi abbiamo chiaramente in testa l’obiettivo che vogliamo conseguire. Non mi sono mai esaltato, io come la squadra, quando abbiamo fatto queste vittorie, sappiamo che è un campionato difficilissimo, per cui tutte le squadre che comunque lottano per il nostro obiettivo sono tutte invischiate. Basta poco, come abbiamo visto due settimane fa, per tirarsi fuori e basta poco per ributtarsi nella mischia. Per cui sta a noi, il destino è nelle nostre mani, l’importante è rimanere compatti e non deprimerci, perché comunque abbiamo cercato di non esaltarci nelle gioie. Per cui mi auguro che la squadra accenda la spia, quella della cura maniacale, dei dettagli, delle letture, come abbiamo fatto in quelle tre gare che abbiamo fatto punti e sicuramente sono convinto che ritorneremo a fare punti».

