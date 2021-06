Cagliari, Marin: «Voglio restare un altro anno ma ho delle offerte»

Razvan Marin, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo passato e al suo futuro

Razvan Marin, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Digi Sport Special in merito al suo passato e al suo futuro.

CAMBIAMENTO – «Con il Cagliari mi ci sono voluti dai due ai tre mesi prima di ambientarmi. La mia crescita è continua e ho imparato tanto sotto il punto di vista tattico. Mi sento molto più forte di quando stavo in Belgio perché ho preso consapevolezza dei miei mezzi. Sono molto più fiducioso in me stesso ora».

FUTURO – «Voglio rimanere un altro anno con il Cagliari, anche se alcune squadre di Serie A e non solo hanno manifestato interesse nei miei confronti. Voglio dare continuità con la maglia rossoblù».

