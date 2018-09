Maran sincero: «Il Milan ha meritato il pareggio»

Reduce dalla vittoria sull’Atalanta, il Cagliari di Maran ha raccolto un 1-1 contro il Milan: ecco l’analisi dell’allenatore rossoblu a Sky Sport

Cagliari-Milan è terminata 1-1, Rolando Maran si dice soddisfatto nel post-gara. Ecco le parole del tecnico della compagine sarda a Sky Sport: «Dobbiamo essere soddisfatti, siamo stati bravi a resistere al ritorno del Milan. Siamo partiti forte, abbiamo creato molto a un ritmo molto alto, abbiamo pagato un po’ nella seconda parte. Il Milan ha meritato il pareggio anche se abbiamo rischiato relativamente poco».

Continua il tecnico rossoblu a proposito di Barella: «La squadra ha qualità, Niccolò è straordinario: ha giocato da play davanti alla difesa nella seconda parte di partita e non ha sbagliato un colpo, cresce sempre di più. E’ un giocatore pronto per essere protagonista in Nazionale». Infine, un dettaglio tattico: «Ci siamo messi a cinque nella seconda parte perché non riuscivamo ad accorciare sugli esterni».