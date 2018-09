Cagliari-Milan, 4ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo la sosta è il momento di tornare in campo anche per Milan e Cagliari, che si affronteranno nel posticipo di questa sera. I rossoneri saranno ansiosi di ottenere altri tre punti, per confermare quanto di buono fatto nella sfida vinta contro la Roma. Di fronte però ci sarà un avversario da non prendere assolutamente alla leggera come il Cagliari, in grado di imporsi sull’Atlanta per 1-0 nel turno precedente.

Cagliari-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.30

Cagliari-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Cagliari-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Per cercare di limitare i rossoneri Maran si affida al 4-3-1-2. Confermato Cragno in porta, davanti a lui agiranno Srna e Padoin sugli esterni, con Klavan e Romagna in mezzo. A centrocampo spazio per Bradaric in regia, affiancato da Barella e Castro. Sulla trequarti invece ballottaggio tra Ionita e Joao Pedro, che è rientrato dalla squalifica per doping. Davanti spazio alla coppia Sau–Pavoletti. Per Gattuso solito 4-3-3 con Donnarumma tra i pali. In difesa confermato ancora una volta Musacchio, con Caldara che deve rimandare nuovamente l’esordio in rossonero. Centrocampo classico formato da Kessiè, Biglia e Bonaventura. In attacco tridente composto da Suso–Higuain–Calhanoglu.

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Romagna, Klavan, Padoin; Barella, Bradaric, Castro; Ionita; Sau, Pavoletti. All. Maran

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Kessiè, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. All. Gattuso

Cagliari-Milan: i precedenti del match

Non sarà una sfida semplice per Cagliari, dal momento che il Milan quando incrocia i rossoblù della Sardegna si esalta. Nelle ultime 28 partite infatti i rossoneri ne hanno vinte 21, ne hanno pareggiate 6 e persa una soltanto. Inoltre contro il diavolo i sardi hanno perso più partite in Serie A, 38. 25 invece sono i pareggi e 8 le vittorie. E’ chiaro dunque che servirà una serata speciale alla banda di Lpoez per portare a casa i tre punti.

Cagliari-Milan: l’arbitro del match

Sarà il 33enne Rosario Abisso, della sezione di Palermo, il direttore di questo Cagliari-Milan. Abisso è alla sua seconda stagione da arbitro di Serie A, e si sta dimostrando un valido elemento del panorama nazionale. Ad aiutarlo nella direzione della sfida ci saranno gli assistenti Costanzo e Bindoni, e il quarto uomo Ghersini.

Cagliari-Milan Streaming: dove vederla in tv

Cagliari-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 243), Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.