Giulini incensa Barella: «E’ un’opera d’arte, non è in vendita»

Niccolò Barella incanta a Cagliari, il presidente Tommaso Giulini spende parole importanti per il suo centrocampista

Cagliari-Milan è terminata 1-1, Niccolò Barella ancora tra i migliori in campo. Seguito da numerosi top club, il talento rossoblu è stato blindato con un importante elogio dal presidente del club sardo Tommaso Giulini a Sky Sport: «Da anni provo a comprare “l’Uomo che cammina” di Giacometti, purtroppo è carissimo. Oggi Barella è il nostro “Uomo che cammina” è un’opera d’arte, non è sul mercato».

Poi sulla gara, come riporta Cagliarinews24.com: «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, sfortunatamente non è arrivato il 2-0. Nella ripresa il Milan ha rimesso la partita sui suoi binari. Joao Pedro? Siamo contenti per il gol, è una delle note positive di giornata». Infine, una battuta sulla ‘prima volta’ allo stadio con una curva piena di bambini: «Siamo felicissimi di aver inaugurato la Curva Futura, un intero settore dedicato ai bimbi».