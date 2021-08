Cagliari, Nandez in permesso. Godin torna in gruppo, ma...

Dopo la sconfitta di ieri in Germania, il Cagliari si gode oggi una giornata di riposo per poi partire alla volta di Aritzo

Dopo la sconfitta di ieri in Germania, il Cagliari si gode oggi una giornata di riposo per riflettere sugli errori commessi durante il match. Domani i rossoblù si ritroveranno ad Asseminello per poi partire alla volta di Aritzo, ultima meta del ritiro pre campionato.

Nahitan Nandez, come riporta La Nuova Sardegna, usufruirà di un permesso e quindi non rincontrerà i suoi compagni di squadra. Risponde presente all’appello Diego Godin, sempre in attesa di conoscere quale sarà la decisione del Cagliari in merito al suo futuro.

