Cagliari, Albarracin spiega: «I primi giorni sono stato molto seguito, non è stato così difficile come si potrebbe pensare»

Cagliari, Albarracin: «I primi giorni sono stato seguito. Lavoro per esordire! A Cagliari la gente è fantastica». Le parole

Agustín Albarracín, attaccante del Cagliari, ha raccontato ai microfoni dell’emittente uruguaiana Sport 890 le sensazioni dei suoi primi mesi in Italia, soffermandosi sull’impatto con la Serie A e sull’adattamento alla vita in Sardegna. L’attaccante ha descritto le difficoltà iniziali, il livello competitivo del campionato e l’accoglienza ricevuta dal club, spiegando come questa esperienza stia rappresentando per lui un passaggio fondamentale nella crescita professionale e personale.

AMBIENTAMENTO – «Beh, la verità è che i primi giorni sono stato molto seguito, quindi non è stato così difficile come si potrebbe pensare. C’erano due dei miei rappresentanti qui con me, mi hanno aiutato con tutto, specialmente con la questione della casa, quindi mi hanno reso le cose molto più semplici».

IMPATTO CON IL CALCIO ITALIANO – «Per quanto riguarda l’aspetto calcistico, l’adattamento è stato rapidissimo. Sono arrivato e dopo soli due giorni ero già in panchina contro l’Hellas Verona, quindi non ho avuto molto tempo per pensare. Ma sono felice e sto lavorando duramente per esordire il prima possibile».

DIFFERENZA CAMPO DA GIOCO- «Credo che ci sia una grande differenza nel terreno di gioco. L’ho già detto in altre interviste: per me che gioco davanti, sono un attaccante e mi piace avere la palla tra i piedi, qui è tutto più facile. In Uruguay a volte la palla rimbalza ovunque, questa è la realtà. Qui invece scorre in modo spettacolare e questo rende anche il ritmo di gioco più veloce, credo sia tutto collegato alla qualità dei campi».