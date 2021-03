Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro lo Spezia

SCONFITTA – «È un momento difficile, il Cagliari ha valore. Ho visto tirare fuori tante cose buone, questo è un bello schiaffo che non ci si meritava ma ora dobbiamo essere uomini e portare a casa le vittorie. Io sono convinto che ci possiamo salvare ma dobbiamo fare qualcosa in più, sotto il profilo dell’atteggiamento».

CRESCITA – «Ribadisco che la qualità l’abbiamo. Dobbiamo trovare la leggerezza di giocare certe partite, noi l’abbiamo preparata bene ma eravamo troppo carichi di vincerla per forza ma forse in queste partite l’importante è non perderle. Forse dobbiamo crescere di mentalità, non di singolo ma di squadra».