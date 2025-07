Cagliari, Piccoli nel mirino di West Ham e Benfica: il futuro dell’attaccante è tutto da scrivere

Cagliari, Piccoli è finito nel mirino di West Ham e Benfica: il futuro dell’attaccante rossoblù è ancora tutto da scrivere

Il calciomercato estivo entra nel vivo e tra i giovani talenti che stanno catalizzando l’attenzione internazionale c’è Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 di proprietà del Cagliari. Alto 1,90 m e dotato di grande forza fisica, Piccoli si è fatto notare per la sua capacità di giocare da prima punta e per la versatilità nel reparto offensivo. Dopo aver maturato esperienze in Serie A con diverse squadre — tra cui Atalanta e Spezia — il centravanti lombardo è ora seguito con interesse da due club di spicco in Europa: il West Ham, realtà consolidata della Premier League inglese, e il Benfica, simbolo del calcio portoghese e fucina di giovani talenti.

Talento in crescita e profilo internazionale

Roberto Piccoli, cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, ha già mostrato ampi margini di crescita, con caratteristiche che lo rendono ideale per un calcio fisico e tattico. La sua capacità di attaccare gli spazi, proteggere il pallone e finalizzare lo rendono un attaccante moderno e ricercato, soprattutto da squadre che puntano alla valorizzazione dei giovani. L’interesse di club come West Ham e Benfica non sorprende, entrambi noti per investire su prospetti di valore e per competere in Europa con ambizione e continuità.

Cagliari tra valorizzazione e opportunità economica

Per il Cagliari, l’attenzione intorno a Piccoli rappresenta una doppia occasione: da un lato, la possibilità di incassare un’importante somma utile per rafforzare la rosa; dall’altro, il rischio di perdere un attaccante che potrebbe diventare un punto fermo del progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il mercato attorno al giocatore è da tenere sotto osservazione, con interessamenti concreti ma ancora lontani da una trattativa definita.

Possibile svolta internazionale

Le prossime settimane potrebbero essere decisive. Se il Cagliari decidesse di monetizzare, Piccoli potrebbe affrontare una nuova avventura all’estero, con la prospettiva di giocare in contesti competitivi e di ampliare il proprio bagaglio calcistico. Il suo futuro è aperto, e l’evoluzione della situazione sarà uno degli snodi principali del calciomercato italiano ed europeo.