Hanno Detto

Cagliari, Pisacane esulta dopo il 4-0 al Verona: «Partita che mi destava preoccupazioni. C’è una promessa con Esposito»

Published

58 minuti ago

on

By

Pisacane 1

Cagliari, Fabio Pisacane ha parlato a Dazn dopo la vittoria col Verona. Queste le sue dichiarazioni al termine del match

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Verona. Le sue parole.

VITTORIA – «Al netto del punteggio largo, la squadra ha fatto cose semplici e con ordine! È un fattore che mi soddisfa di più: era una partita che mi destava preoccupazioni. Bisogna stare sempre sul pezzo e ovviamente mi premeva lasciare la porta inviolata».

ESPOSITO – «Con Espo c’è una promessa che manterrò: ogni punto è un giorno libero!».

STRATEGIA – «La strategia è quella di sempre, riconoscere l’avversario e capire punti di forza e di debolezza. Era doveroso far capire alla squadra che questa era una partita trappola, continuerò a fare questo con un profilo bassissimo. Il calcio ti illude, vale per noi allenatori, direttori e calciatori. Se manterremo l’equilibrio, cresciamo nella mentalità e potremo fare più vittorie».

L’INTERVISTA COMPLETA A PISACANE

